Marianella: «Thuram all’Inter, non bel segnale per il Milan! La scelta…»

Marianella presente dagli studi di Sky Sport ha parlato di Marcus Thuram, prossimo giocatore dell’Inter soffiato praticamente al Milan.

LA SCELTA – Massimo Marianella spiega secondo lui le motivazioni della scelta di Thuram di scegliere l’Inter: «Sembrava veramente fatta Thuram al Milan. Capisco che i tifosi vivono male questa situazione dell’ultimo minuto, perché non è un bel segnale. Io credo che nella decisione di Thuram subentrino fattori esterni. Lui aveva già un accordo con l’Inter un anno e mezzo fa, poi l’infortunio fermò tutto. Vedere le dinamiche societarie del Milan non rassicurano i tifosi, ma neanche un giocatore che deve andare lì e vede che una bandiera come Maldini va via, stesso discorso per Tonali. Anche questa situazione che può generare incertezza ha influito. Lo stesso Thuram si è reso conto che calcisticamente sta meglio all’Inter che al Milan, tatticamente. Thuram non è esattamente una prima punta, è uno che sa muoversi bene e creare spazio per i compagni allargandosi a sinistra. A sinistra, invece, il Milan ha uno dei giocatori più forti che è Leao. Tatticamente per lui è perfetto giocare all’Inter, in un attacco con Lautaro Martinez ed eventualmente Romelu Lukaku».