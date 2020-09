Marianella: “Skriniar? Il Tottenham ha perso un difensore. Mourinho…”

Skriniar al Tottenham è una delle voci di mercato che hanno mosso le ultime ventiquattro ore. Un emissario dei londinesi è a Milano (vedi articolo) e ha parlato direttamente con l’Inter. Massimo Marianella, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiega perché Mourinho dovrebbe volere lo slovacco.

NECESSITÀ DIETRO – Milan Skriniar, secondo Massimo Marianella, potrebbe rappresentare una priorità per il Tottenham tanto da fare un investimento grosso: «Hanno bisogno di un difensore. Hanno perso Jan Vertonghen che era in scadenza, in là con gli anni e in là con il rapporto con José Mourinho e con lo spogliatoio. Hanno perso un giocatore importante, però dopo aver impegnato tanti soldi sullo stadio, e dopo aver addirittura preso un prestito di centocinquanta milioni di sterline dalla banca d’Inghilterra, hanno fatto dei movimenti. Hanno preso Gareth Bale in prestito e Sergio Reguilon, gli manca solo il difensore. Secondo me Mourinho spera di poter vendere con la cessione di Dele Alli, che sembra fuori dai piani».