Marianella si sbilancia: «Inter favorita sul Bayern Monaco. Un fattore!»

Massimo Marianella ha effettuato una sua disamina in merito agli impegni che attenderanno l’Inter nel prossimo futuro, con un’attenzione privilegiata al doppio confronto con il Bayern Monaco in Champions League.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Marianella si è così espresso a Sky Sport sulle ambizioni future dell’Inter: «Importante è stata la vittoria sull’Atalanta, un successo chiave in ottica Campionato. L’Inter ha tantissimi appuntamenti, tutti importanti. L’idea delle tre competizioni vinte c’è, ed è reale, anche se non è facile. Non lo è perché ci sono due derby in Coppa Italia contro il Milan, il Bayern Monaco in Champions League. A proposito di questa sfida, io do l’Inter favorita contro i bavaresi perché il progetto dei tedeschi è nuovo: è vero che il Bayern ha tanti giocatori fenomenali, ma l’Inter già corre su dei binari di affidabilità».

Marianella sulle rivali dell’Inter: non solo Bayern Monaco, ma anche Serie A

RIVALI ITALIANE – Marianella ha poi proseguito ponendo l’accento sulla situazione attuale del Campionato Italiano. Dal suo punto di vista, sia i rivali partenopei sia quelli lombardi sono ancora in lizza per la vittoria dello scudetto: «Il Napoli starà lì, ma io credo anche l’Atalanta. I bergamaschi, che hanno preso un colpo agonistico forte contro l’Inter, saranno lì fino alla fine. Con meno ambizioni rispetto a quelle che avevano in precedenza, ma saranno sempre in quella posizione». L’Inter, in questo scenario, vorrà provare a non farsi scappare nulla. Con il Bayern Monaco in testa, i nerazzurri non dimenticheranno di dare la giusta considerazione alle sfide di Campionato da affrontare, anche nel caso di avversarie meno blasonate.