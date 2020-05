Marianella: “Serie A, la Bundesliga ha gestito la cosa più importante”

Anche Massimo Marianella ritiene che la Serie A debba prendere esempio dalla Bundesliga per riprendere. Il giornalista, parlando a Sky Sport, fa notare come in Germania siano riusciti a risolvere i problemi che, in queste settimane, hanno bloccato la ripartenza del calcio italiano.

PIÙ FATTI E MENO PAROLE – Massimo Marianella è soddisfatto della ripresa della Bundesliga. Il giornalista analizza la ripresa del campionato tedesco, trovando punti da seguire per far riprendere anche la Serie A. Ecco quali: «In Germania non hanno soltanto detto come gestire il momento, cioè il ritorno in campo, ma come gestire la cosa più importante che sono le positività. Purtroppo può accadere, e probabilmente accadrà, che qualcuno sarà positivo al tampone: è lì la decisione chiave. In totale sicurezza di tutti saranno messi in quarantena i giocatori coinvolti ma si continua e si va avanti. È l’orgoglio di un movimento che, con unità di intenti e volontà fra la parte politica, medica e la Bundesliga ha trovato la voglia di ripartire. È un messaggio che ha mandato allo sport mondiale la Bundesliga. C’è l’orgoglio che tutti insieme, con una pianificazione in sicurezza e il rispetto del momento difficile, si può e probabilmente si deve andare avanti».