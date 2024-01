Marianella: «Scudetto? La Juventus ha un vantaggio. Inter, duello a due»

Massimo Marianella, noto giornalista di Sky Sport, nel corso del post partita tra Juventus e Salernitana di Coppa Italia, si è parlato del vantaggio bianconero sull’Inter nel non giocare le coppe.

IL CALENDARIO – Il noto giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, nel corso del post partita tra Juventus e Salernitana ha parlato anche di un possibile vantaggio di Massimiliano Allegri su Simone Inzaghi. Queste le sue parole: «La Supercoppa Italiana sicuramente non aiuta, la Juventus sarà più preparata perché non ha l’impegno in Arabia Saudita. Anche se giocare quelle partite, dove c’è un trofeo in palio, sicuramente aiuta. In Serie A c’è un duello con l’Inter, ma credo che da dietro non possa arrivare più nessuno. Dal terzo posto in giù si devono preoccupare per la Champions League. La Juventus ha un vantaggio di situazioni con questo calendario».