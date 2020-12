Marianella: “Scudetto? Inter favorita! Sarebbe stato bello riprovarci in EL”

Massimo Marianella

Massimo Marianella, noto telecronista, è stato ospite negli studi di “Sky Sport 24” per parlare, tra le altre cose, di corsa scudetto e degli obiettivi dell’Inter di Antonio Conte

CORSA A TRE – L’Inter di Antonio Conte ha chiuso l’anno solare ad un punto dalla vetta, occupata dal Milan di Stefano Pioli. Secondo Massimo Marianella, però, i nerazzurri restano favoriti per la vittoria finale: «Ad inizio campionato, avevo detto l’Inter tra le favorite. Ne sono ancora più convinto, dopo l’eliminazione dalla Champions League. Vista la cavalcata dell’anno scorso, sarebbe stato bello se i nerazzurri ci avessero riprovato in Europa League. Ma credo che l’eliminazione dall’Europa renda le cose più facili all’Inter, che è allenata benissimo ed ha una grande struttura. Antagoniste principali? Milan e Napoli. Il Napoli deve recuperare Osimhen, e ha una rosa profonda come non mai e un allenatore molto saggio. Il Milan ha Pioli che è anche un ottimo motivatore e sa parlare al cuore dei giocatori. Il miglior giovane in Serie A di questo 2020? Dico Alessandro Bastoni, perché ha convinto un osso duro come Conte a dargli fiducia. È un titolare inamovibile nonostante l’anno scorso non fosse scontato che sarebbe partito titolare. Non esce mai ed è uno dei nomi che Roberto Mancini sta inserendo nella sua nazionale. Lo vedo anche come potenziale titolare dell’Europeo.»