Marianella: «Sarebbe bello vedere Barella in Premier League»

Nicolò Barella è tra i primi 30 candidati al Pallone d’Oro. Il riconoscimento ha grandissimo valore, Massimo Marianella su Sky Sport confessa di volerlo vedere in altri club.

PARTENZA – Massimo Marianella preannuncia un fatto che un tifoso dell’Inter non vorrebbe mai vedere: «Barella è simile a Tardelli. Lui è un giocatore diverso, mi piace tantissimo e l’inserimento in lista è un onore meritato. Ha dimensione internazionale, è un giocatore di questo livello ed è stato riconosciuto anche da chi vota per il Pallone d’Oro. Io non so se mai un giorno vorrà un’avventura diversa, perché è già in un grande club che è l’Inter, ne è il perno così come dell’Italia, quindi capisco che dica che sta molto bene. Sarebbe bello però vederlo magari in Premier League, sarebbe il completamento di un percorso di un centrocampista di livello superiore»