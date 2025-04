Marianella: «Problemi Inter? No! Solo finale da vivere: concentrazione alta»

Marianella esprime una sua opinione riguardo il finale di stagione per l’Inter, ancora competitiva su tutti i fronti. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista analizza tutte le partite fondamentali dei nerazzurri.

FINALE DI STAGIONE – Massimo Marianella oltre l’infortunio dell’attaccante francese, non vede particolari problemi in questo finale di stagione: «Al di là dell’affaticamento di Thuram, di problemi per l’Inter non ne vedo tante. Certo, hai tante partite da giocare e non puoi permetterti di snobbare nessun impegno: emotivamente la partita col Milan ti regala la finale e sfidi il Milan. In Champions League sfidi una grande squadra fatta da giovani di talento e giocatori di esperienza, forse anche da favorita. Per lo scudetto si può fare un conto: il Napoli potenzialmente le può vincere tutte. Quindi l’Inter può permettersi un pareggio, poi però le deve vincere tutte».

Inter ritrova il Barcellona, e si riparla di Triplete

DURANTE IL CAMMINO – Marianella si sofferma a parlare degli spagnoli, prossimi avversari in Champions League: «Contro il Barcellona sarà una partita equilibrata, vedremo quattro semifinali bellissime in tutte le competizioni europee. È curioso che si riparla di Triplete per l’Inter, come la storia possa essere ammiccante, perché quel Triplete passò dalla semifinale col Barcellona in Champions League. Il Barcellona è una squadra molto forte, l’allenatore è molto bravo e pieno di idee».