Marianella: «Polemiche dopo Inter-Lazio? VAR non è cassazione. Rigore Bisseck…»

La volata scudetto si deciderà all’ultima giornata e l’Inter, dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio, resta aggrappata con determinazione al sogno tricolore, in un testa a testa mozzafiato con il Napoli. A fare il punto sulla prestazione nerazzurra e sulle accese polemiche arbitrali è stato Massimo Marianella durante un suo intervento su Sky Sport.

RIMPIANTO – Massimo Marianella, nel corso di un intervento ha espresso parole di elogio per lo spirito della squadra di Simone Inzaghi, senza però risparmiare critiche su alcuni episodi da moviola: «L’Inter ha dei rimpianti per la partita contro la Lazio. Bisogna fare però un plauso alla voglia dell’Inter, che è stata la stessa che li ha spinti a vincere contro il Barcellona. Vedere queste qualità all’interno di un gruppo squadra, staff e società, questa rabbia di andare a regalare ai tifosi quello che vogliono è molto bello».

POLEMICHE ARBITRALI – Non potevano mancare riferimenti agli episodi contestati. Un messaggio forte anche contro la prassi sempre più frequente del silenzio stampa da parte delle società: «Tocco di Bisseck? Questo nel calcio di oggi, ma anche nel calcio di ieri, è rigore tutta la vita. La spinta di Rovella su Bisseck in area di rigore? Le polemiche ci saranno sempre, io quello che faccio notare è che si è voluto fortemente il VAR e ora capiamo che il VAR non è la cassazione. Anche col VAR i campionati finiscono con delle polemiche e dei silenzi stampa. Non sono mai d’accordo con i silenzi stampa, in nessun caso». Per l’Inter tutto si deciderà all’ultima giornata. Con il fiato sospeso e gli occhi puntati su Napoli, il sogno scudetto è ancora vivo.