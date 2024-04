Marianella: «Pioli, una scelta non mi convince! Inter, volto migliore»

A meno di un’ora dall’inizio di Milan-Inter Massimo Marianella analizza il momento delle due squadre e le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

PESO – Massimo Marianella, ospite nello studio di Sky Sport 24 prima di Milan-Inter, dichiara sul derby: «Quanto peso in più ha per un giocatore vincere lo scudetto nel derby? Secondo me per un giocatore pochissima importanza. Se penso a uno che ha fatto tutto un percorso nelle giovanili, allora forse per quello potrebbe avere un significato diverso. Hanno gioia nel vincerlo magari in casa e a festeggiarlo coi loro tifosi, ma quello di vincerlo nel derby in casa degli avversari è più una mentalità da tifoso, che comprendo».

LA PIÙ BELLA – Massimo Marianella continua: «Questa è l’Inter più bella? No, ne ho viste e commentate tante. Ce ne sono state tante bellissime e vincenti perché questo è il percorso di questa società. La più bella non credo perché sia la questione del forte e del bello va comparato a chi si affronta. Quest’anno è sembrato un campionato troppo facile per l’Inter, perché loro si sono dimostrati molto più forti degli altri. Anche il fatto che in queste settimane il dubbio fosse “quando” avrebbe vinto lo scudetto e non “se” lo avrebbe vinto».

SCELTE – Sulla formazione scelta da Inzaghi Massimo Marianella dichiara: «Questa è la formazione migliore. Io penso sempre che Darmian meriti una maglia da titolare, se il ballottaggio era quello. L’Inter ha tante alternative ed è una squadra talmente forte che può permettersi di lasciare Frattesi in panchina, che è stato un po’ la gemma del mercato italiano quest’estate».

DUBBIO – Massimo Marianella, poi, si sofferma sulle mosse di Pioli: «Sinceramente ho qualche dubbio. Penso sempre che la mossa di un allenatore è una scelta pratica ma anche un messaggio per i propri giocatori. Questa formazione che messaggio è per il Milan? Io sono un ammiratore di Pioli e mi auguro che venga ricordato per lo scudetto portato ai rossoneri. Ma ho qualche dubbio su questa formazione. È vero che affronti un’Inter superiore a te però dirlo così anche ai giocatori non mi convince».