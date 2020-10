Marianella: “Perisic, due differenze rispetto alla scorsa stagione al Bayern”

Ivan Perisic Inter

Ivan Perisic è tornato all’Inter dopo la stagione vincente al Bayern Monaco. Il croato è ora il titolare indiscusso della fascia sinistra, ma con diverse incertezze. Ecco l’analisi di Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport 24.

DIFFERENZE – Nel secondo periodo all’Inter della sua carriera, Ivan Perisic sta faticando. Dopo 40 gol in 163 gare, quasi sempre da esterno mancino d’attacco, ora il croato ha un nuovo ruolo. Nelle prime quattro gare stagionali, Antonio Conte lo ha sempre schierato come esterno a tutta fascia. Un ruolo completamente nuovo, cui Perisic non è abituato. Il tecnico ha scelto di credere in lui, e dimostra di apprezzare le prestazioni del numero 14. Tuttavia, è innegabile la differenza della sua situazione tra questa stagione e la scorsa, al Bayern Monaco. Perisic ha contribuito parzialmente al Triplete dei bavaresi, con 8 gol in 35 presenze totali. Tuttavia, non è bastato per ottenere il riscatto da parte dei Campioni di Germania e d’Europa. Questa è l’analisi di Massimo Marianella sul suo ritorno all’Inter: «Ci sono due differenze rispetto alla stagione scorsa: qui in questa Inter deve fare un lavoro più dispendioso di copertura. Tatticamente è in una dimensione diversa. Non so qual è il discorso che c’è stato tra lui e Conte. Però al Bayern è stato voluto, qui sembra esserci stata una dinamica di mercato tale per cui è stato costretto a rimanere. Tutti noi abbiamo bisogno di questo, di sentirci apprezzati. Io non so cosa incida di più, se il sentirsi scelto o il sentire che sono rimasto per delle dinamiche di mercato. O se incida di più la parte tattica».