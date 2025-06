Marianella: «Per l’Inter e i suoi giovani il Mondiale per Club è una vetrina perfetta»

L’Inter nonostante un finale di stagione da dimenticare sta dimostrando orgoglio e carattere nella turnée americana. Secondo Massimo Marianella il Mondiale per Club è una vetrina importante.

VETRINA – L’Inter è ancora in lizza per passare il turno nel Mondiale per Club. Intervenuto su Sky Sport, Massimo Marianella elogia la partecipazione dell’Inter in questo importante torneo: «Anche per l’Inter è una grande prova il Mondiale per Club. Hai un allenatore che non ti aspettavi che secondo me sta dimostrando di poter fare bene anche in questo livello. Chivu è un uomo intelligente che sa di calcio. Poi per l’Inter è una grande prova per conoscere l’allenatore con i giocatori e viceversa. Ora se tutti i giovani rimarranno non credo. Però per loro sarà una vetrina ma per il club di appartenenza è una grande chance per di verificarli ad alto livello e poi magari 1 o 2 giocatori si possono anche tenere. Oppure altri si possono mandare a giocare in prestito per essere valorizzato ma poi lo si fa ritornare».