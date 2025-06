Marianella: «Panchina Inter affascinante! Meritevole la forza del Como su Fabregas»

Nel corso di un intervento a Sky Calciomercato – L’Originale, il noto telecronista Massimo Marianella ha commentato la scelta dell’Inter di puntare inizialmente su Cesc Fabregas per la panchina, prima del rifiuto arrivato dal Como e della successiva virata su Cristian Chivu, che a breve sarà ufficializzato come nuovo allenatore nerazzurro.

PIANO A – Massimo Marianella ha elogiato la figura dell’ex centrocampista spagnolo: «Fabregas è un bravissimo allenatore, e lo abbiamo avuto anche ospite a Sky. È un ragazzo brillantissimo, molto preparato e con un grande futur davanti. Non mi sorprende affatto che l’Inter abbia pensato a lui». Il giornalista ha anche espresso ottimismo sul futuro del club lariano: «Sono convinto che il prossimo anno il Como possa bussare alle porte dell’Europa. Hanno idee chiare, struttura e un allenatore capace. La continuità con Fabregas può essere un valore aggiunto per fare un ulteriore salto di qualità». Marianella non si è sbilanciato sul futuro rendimento dell’Inter con Chivu, ma ha evidenziato quanto il panorama della Serie A si stia arricchendo di nuovi profili giovani e ambiziosi in panchina. Una tendenza che, se confermata, potrebbe rappresentare un nuovo corso generazionale per il calcio italiano.