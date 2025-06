Marianella: «Mondiale doppia opportunità per l’Inter, il motivo!»

Marianella parla del Mondiale per Club e di come deve essere vissuto dall’Inter di Cristian Chivu. Ecco cos’ha detto.

VIVERE COME UN’OPPORTUNITÀ – Massimo Marianella su Sky Sport 24 si esprime in questo modo sul Mondiale per Club in ottica interista: «Questa competizione è importante dal punto di vista economico e anche dal punto di vista del prestigio, anche storicamente è la prima edizione e non ce ne sono di altre precedenti. Ma una competizione che può aiutare le squadre a conoscersi meglio anche in vista della prossima stagione. All’Inter, ad esempio, arriva un allenatore nuovo, saranno dei giorni difficili, però è un’opportunità per Chivu di conoscere i giocatori e per i giocatori di conoscere Chivu».