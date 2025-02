Marianella: «Meriti Inzaghi, ma se ne parla poco! Mi aspetto una mossa dall’Inter»

Marianella, giornalista e telecronista sportivo, è intervenuto in diretta dagli studi di Sky Sport, commentando le ultime dichiarazioni fatte da Giuseppe Marotta, in merito al rinnovo di Simone Inzaghi.

IL COMMENTO – Massimo Marianella commenta così le dichiarazioni del presidente dell’Inter, Beppe Marotta, riguardo la posizione di Simone Inzaghi: «Sì, mi aspetto un rinnovo entro la fine della stagione. L’unica alternativa è che voglia provare un’esperienza all’estero. Ricordiamo che mesi fa una telefonatina dal Manchester United era arrivata». Il giornalista, ha poi esaltato le qualità di Simone Inzaghi, a suo modo di vedere, uno dei tecnici più sottovalutati in Europa: «Secondo me è uno degli allenatori di cui si parla colpevolmente poco, non viene mai fuori il suo nome quando si parla di top. E invece Inzaghi continua a vincere con un’Inter fortissima dopo aver portato trofei a una Lazio meno forte. Dalla sua ha più meriti che errori, ma quelli tutti li commettono. È estremamente pragmatico, quest’anno forse sente la pressione ma rimane un allenatore bravo anche umanamente parlando, lucido nelle dichiarazioni».