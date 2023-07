Marianella: «Marotta e Zhang straordinari! Inter strepitosa con…»

Marianella si complimenta con Marotta e Zhang per i movimenti sul mercato, nonostante la poca disponibilità economica dell’Inter. Questo il giudizio complessivo del giornalista intervenuto su Sky Sport 24.

BRAVURA – Massimo Marianella fa il punto sulla situazione dell’Inter sul mercato: «Ho sempre sottolineato la capacità e la bravura della dirigenza dell’Inter. L’Inter negli ultimi due anni deve fare i conti con dei numeri di bilancio estremamente negativi. Marotta e lo stesso Zhang sono straordinari perché riescono a bilanciare le necessità economica con la qualità alta del merito della squadra. Una squadra che lo scorso anno vince due trofei e arriva in finale di Champions League. Per fare questo però qualche cessione con due lacrimucce devi metterla in preventivo per poi reinvestire. Trubin è un portiere un po’ da costruire ad alto livello e a cui bisogna far fare lo stesso percorso di Onana. La quotidianità degli impegni difficili che deve affrontare una squadra come l’Inter è diversa da quella che deve affrontare ora. Risparmi sul portiere, qualche soldo lo metti su Frattesi, hai già preso Thuram, e così il tuo mercato è strepitoso. Frattesi avrebbe fatto capire una sorta di preferenza personale per andare all’Inter dove avrebbe una dimensione anche tattica secondo me giusta e corretta. In un centrocampo a due fatica un po’ di più. lo vedo bene in uno a tre. Affinché Frattesi passi in nerazzurro l’Inter deve prima sbloccare diverse situazioni. L’Inter sta cercando di prendere un po’ di tempo per avere quel tesoretto per poter accontentare giocatore e anche il Sassuolo».