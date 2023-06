Marianella: «Manchester City, con l’Inter in campo con un peso in più»

Marianella prova a trovare delle difficoltà che potrebbe avere il Manchester City nella finale di Champions League contro l’Inter di stasera. Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il giornalista spiega quale sia il minimo vantaggio da sfruttare.

IL RICORDO – Massimo Marianella ha fatto la telecronaca della finale di Champions League del 2010, Bayern Monaco-Inter. Un momento che lo emoziona ancora oggi: «Una grande notte per tutti. Ovviamente per l’Inter, professionalmente anche per me. Una notte importante, bellissima. Riascoltarmi? Sempre bello. A Esteban Cambiasso (in collegamento, ndr) diedi un voto alto, come sempre: almeno 8.5».

LA PARTITA – Marianella si sposta sul match di stasera a Istanbul: «Se andiamo a guardare la formazione dell’Inter è molto più forte di quella che viene percepita. Il Manchester City sa di essere costruito per questa partita, Pep Guardiola sa che il giorno del giudizio lo vedrà giudicato per quanto fatto in Europa col City. Che entrerà in campo con uno zainetto di responsabilità in più».