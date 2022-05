Marianella: «Lukaku non merita questo trattamento! Parla la carriera»

Marianella dagli studi di Sky Sport dice la sua riguardo la stagione deludente di Romelu Lukaku, e del trattamento del club (e in particolare del suo allenatore), dopo quanto dimostrato in carriera, soprattutto all’Inter.

LA DIFESA – Massimo Marianella su Sky difende l’ex attaccante dell’Inter, considerando soprattutto quanto fatto in carriera: «Romelu Lukaku non merita questa stagione così, è attualmente uno dei migliori attaccanti al mondo per quanto dimostrato in carriera! Meritava altra fiducia. È vero che non ha sempre fatto bene, ma è difficile far bene quando non giochi con continuità, se sei mentalmente e fisicamente un giocatore di quella stazza lì. Entrano in campo altri parametri e diventa più difficile».