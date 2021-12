Marianella: «Lukaku non deve scusarsi. L’Inter doveva fare cassa»

Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport, sostiene Lukaku dopo le parole espresse nei confronti dell’Inter. Il giornalista ha apprezzato il gesto del giocatore

NO SCUSE − Marianella così sull’intervista di Lukaku: «Romelu Lukaku è andato via perché l’Inter aveva bisogno di questo, non deve scusarsi. È molto onesto, dice sempre ciò che gli dice la testa e il cuore. Io non ho percepito che sia andato via male, l’Inter doveva fare cassa. La società ha fatto un lavoro straordinario perché ha perso tre giocatori importantissimi come il belga, Hakimi ed Eriksen e uno dei migliori tecnici al mondo come Conte riuscendo a risolvere un problema senza crearne un altro. Non era scontato. Lukaku ha sentito di essere andato via male, aveva la necessità di spiegare. Lui non voleva andare via dall’Inter e viceversa, ma doveva andare via economicamente. C’è la voglia sentimentale sul ritorno ma anche l’ostacolo economico».