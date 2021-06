Marianella: «Lukaku il più temibile del Belgio, ma non il solo»

Massimo Marianella, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato di Italia-Belgio, quarti di finale di EURO 2020. Gli azzurri affronteranno l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku che secondo Marianella è il più temibile del Belgio.

IL PIU’ TEMIBILE – Marianella ritiene che Lukaku sia il più temibile del Belgio, ma l’Italia non dovrà commettere l’errore di concentrarsi solo sul centravanti dell’Inter: «E’ l’uomo più temibile del Belgio, ma non dobbiamo pensare di raddoppiarlo perché il Belgio ha tanti giocatori che possono essere pericolosi e si scoprirebbe la difesa. L’Italia sarà deresponsabilizzata, l’unica partita giocata non benissimo è stata quella con l’Austria dove forse sono arrivati troppo sicuri, ma è il contrario. L’Italia ha fatto il suo e benissimo, se va avanti è un’impesa. Il Belgio ha l’orologio biologico che corre, questa generazione se non vince l’Europeo finisce qui e tutto quello che abbiamo detto finisce senza trofei, sentiranno una grande pressione».