Marianella: «Lukaku? La fiducia la trovi se giochi e segni. Avuti 2 problemi»

Marianella, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del rendimento di Lukaku e di come possa ritornare ad essere decisivo per l’Inter. Due i problemi a detta sua di Big Rom

DUE PROBLEMI − Le parole di Massimo Marianella sulle condizioni di Lukaku: «Abbiamo già scoperto chi ha vinto lo Scudetto ma per la Champions League si deciderà all’ultimo. Lukaku? Bisogna farlo giocare, la fiducia la trovi se giochi bene e segni. Se entri qua e la è difficile trovare fiducia. Lui ha avuto due problemi molto grossi: un infortunio serio per cui ha cercato di rientrare sia per il Mondiale che per l’Inter; poi va al Mondiale e si sente colpevole anche dell’eliminazione dopo il secondo tempo contro la Croazia. Quindi si sente addosso ancora un po’ questo e dal punto di vista mentale deve lavorare tanto».