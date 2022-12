Marianella: «Lukaku, dopo il Mondiale l’Inter è l’occasione giusta per…»

Marianella parla di Lukaku e dei prossimi mesi che lo attendono con l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

OCCASIONE – Massimo Marianella commenta la situazione di Romelu Lukaku (vedi focus). Così il giornalista sull’attaccante dell’Inter: «Conosco, anche personalmente, Lukaku. Essendo lui un ragazzo non banale e con un animo importante, sicuramente avrà risentito del Mondiale. Bisognerà capire come riuscirà a cancellare e a rimettersi in gioco. Dovrà usare la maglia nerazzurra, la Serie A e la Champions League, come un’occasione per dimenticare». Questo il pensiero espresso da Marianella, ospite nello studio di Sky Sport 24, sull’attaccante dell’Inter.