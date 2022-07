Marianella: «Lukaku devastante. L’Inter ha l’attacco più forte in Italia»

Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport, si è espresso su Lukaku e sul ritorno all’Inter. Poi vota la miglior coppia d’attacco della Serie A

COPPIA MIGLIORE − Marianella non ha dubbi su quale sia il miglior tandem offensivo della Serie A: «Il ritorno di Romelu Lukaku fa la differenza in Italia. È un attaccante devastante quando sta bene. La coppia con Lautaro Martinez è incredibile, se l’Inter resterà così con Lautaro Martinez e Lukaku in attacco questa è la miglior coppia d’attacco».