Marianella: «Lukaku anno maledetto. Infortunio? Probabile abbia forzato»

Lukaku è di nuovo alle prese con qualcosa, nello specifico un’infiammazione al ginocchio (vedi articolo). Marianella, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, non è convinto di come l’attaccante dell’Inter si stia gestendo.

IL RAMMARICO – Massimo Marianella è dispiaciuto per quanto sta accadendo a Romelu Lukaku: «Un anno un po’ maledetto. Non sta bene, probabilmente ha forzato un po’ il recupero su un infortunio molto serio per andare al Mondiale. Quella maledetta partita, dove è protagonista in negativo, conoscendo il ragazzo mi è dispiaciuto perché ho sperato che non se la portasse al rientro in campionato. Forse un po’ sì, per uno come lui è difficile recuperare la condizione e avendo perso l’inizio di stagione ancora di più».