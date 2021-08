Marianella: «Lukaku all’Inter cresciuto tanto. Valori umani straordinari»

Massimo Marianella, telecronista e giornalista di “Sky Sport” esperto di Premier League, ha parlato della conferenza stampa di Romelu Lukaku (vedi articolo). Nelle sue parole un’analisi della crescita all’Inter e di quello che potrà fare al Chelsea.

ORGOGLIO E RIVINCITA – Queste le parole di Massimo Marianella sul ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea: «Il Chelsea che lo richiama per la terza volta è già il primo gol, la prima vittoria di Lukaku. Le volte precedenti non era mai andata bene, ma da lui. Quelle esperienze lo hanno fatto crescere, anche oggi ha parlato di un percorso a tappe. Ha ricordato quella dell’Inter come una tappa di grande crescita sia dal punto di vista calcistico che umano. È arrivato con delle caratteristiche molto importanti a livello umano, è una categoria a parte, ha dei valori straordinari. Oggi si capiva la sua gioia e il suo orgoglio per questa rivincita».

DIFFERENZA – Marianella ha poi affermato come Lukaku farà la differenza in Inghilterra dopo quanto fatto già in Italia con l’Inter: «Sapevo che in Italia avrebbe fatto la differenza grazie alla sua fisicità. L’Inter è stata una tappa di grande crescita, perché lì Lukaku ha vinto un trofeo importante da grande protagonista e da uomo immagine. Adesso torna in Inghilterra con una convinzione diversa e con un numero di gol davvero impressionante. Ora potrà fare la differenza non con il fisico, ma con quello che ha ottenuto qui in Italia».