Marianella: «Lautaro Martinez tra gli attaccanti più forti del mondo»

L’Inter ha uno dei migliori attaccanti al mondo, Lautaro Martinez. Al suo fianco potrebbe arrivare Marko Arnautovic, Massimo Marianella non approva però l’operazione su Sky Sport.

ATTACCANTI – Massimo Marianella non è convinto: «Arnautovic è affidabile calcisticamente, caratterialmente no. Soprattutto in ruolo in cui non va a fare il titolare. Lui torna all’Inter per fare il sostituto, la panchina a Lautaro Martinez che è uno degli attaccanti più forti del pianeta. Come alternativa c’è anche Correa, Arnautovic non lo vedo come uno che risponde nel momento del bisogno».