Marianella: «Lautaro Martinez-Conte? Scena non scontata! Ha evoluzione»

Marianella torna sulla scena fra Conte e Lautaro Martinez, che hanno “risolto” il diverbio di Inter-Roma con un simpatico video (vedi articolo). Il giornalista, nel corso di “23” su Sky Sport, vede i lati positivi della vicenda e poi traccia un bilancio della stagione.

PROTAGONISTA – Lautaro Martinez nelle scorse ore ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport (vedi articolo). Massimo Marianella commenta quanto fatto dall’argentino: «È stato qualcosa di più di parte, è stato grande artefice di una vittoria importantissima. Ha tante firme, tanti volti e più copertine questo titolo, tra queste c’è ovviamente anche quella di Lautaro Martinez. Ha fatto crescere l’Inter, ma sta crescendo lui con l’Inter: sta cambiando, sta maturando, sta diventando quel giocatore che l’Inter aveva intuito potesse diventare. Sta diventando un top player, fa parte di uno dei club più importanti del pianeta».

CAMBIO – Antonio Conte, fin dal suo arrivo, ha puntato su un attacco a due. Marianella analizza i cambiamenti che ha dovuto apportare Lautaro Martinez al suo gioco: «Non dimentichiamoci che lui si è un pochino adattato a questa Inter, quando è arrivato Romelu Lukaku che è il faro e il finalizzatore principale di questa Inter. Lui si adatta e ci fa chiedere se è una prima o una seconda punta, perché prima aveva fatto l’alternativa di Mauro Icardi come prima punta. È stato una meravigliosa seconda punta in un attacco a due, si è plasmato un ruolo un po’ diverso che gli dà qualcosa in più a livello personale. Esce da questa stagione con qualcosa in più, perché ha fatto diciotto gol».

REAZIONE – Marianella chiude sulla scena con cui Conte e Lautaro Martinez hanno ironizzato sul diverbio di Inter-Roma: «Se l’Inter non fosse stata Campione d’Italia questa scenetta non l’avremmo vista. Ma non era così scontata: Conte coi guantoni è una bella immagine, anche un’evoluzione di Conte. In questo ha favorito molto il suo passato in Inghilterra. È stata una fortuna non scendere in Europa League, anche se l’anno scorso il percorso è stato entusiasmante».