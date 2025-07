Marianella: «Lautaro Martinez parla da capitano! Mondiale per Club torneo ingiusto»

Marianella il giorno dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club, ha espresso la sua opinione riguardo le parole di capitan Lautaro Martinez nei confronti di Calhanoglu.

DICHIARAZIONI – Massimo Marianella ha commentato così le parole dell’attaccante argentino: «Lautaro Martinez parla da capitano, da uno che ha dimostrato con i fatti di essere attaccato alla maglia. Ha avuto una trasformazione dopo aver messo la fascia, è al di sopra di ogni sospetto che per Lautaro questa maglia abbia un valore mandando un messaggio a Calhanoglu: chi non vuole restare, se ne vada. Chiaro che lo dice in un momento di amarezza. Però ha ragione, ma questo vale per tutti! Tenere a forza un giocatore è un errore clamoroso. Ora entreranno in campo delle schermaglie tecniche, economiche puramente di mercato. Anche per queste prese di posizione l’avventura di Calhanoglu all’Inter probabilmente è terminata».

LA PRESTAZIONE – Riguardo la prestazione, Marianella ha specificato: «Il Mondiale per Club è un torneo ingiusto, alla base di ogni competizione agonistica tutte le squadre sono al pari. Al Mondiale per Club non è così, è un torneo ingiusto! Il Fluminense ha giocato 11 partite, molte altre squadre come l’Inter sono arrivati cotti a fine stagione dopo aver giocato oltre 60 partite. Ieri l’Inter non meritava di uscire. Paga un inizio di inspiegabile disattenzione. Il messaggio che sia arrivato a Marotta, Ausilio e a chi ha costruito questa squadra è che: se dobbiamo considerare questa parentesi come l’inizio della nuova stagione, per me l’Inter non riparte male. Chivu sta lavorando bene, è molto apprezzato all’interno della società e ha stupito in positivo anche chi lo conosceva bene. Ci sono delle sensazioni estremamente positive».