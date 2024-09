Marianella: «L’Italia ideale è forte e giovane. Su Darmian consiglierei questo!»

Massimo Marianella ha espresso un giudizio positivo sull’Italia, ponendo l’accento sulle qualità di cui dispone la Nazionale e sulle potenzialità di cui gode per il futuro: non è mancato anche un accenno a Mattia Darmian, escluso da Luciano Spalletti nell’ultima convocazione.

UNA CONVINZIONE – Massimo Marianella è sicuro: l’Italia di Luciano Spalletti può essere in grado di fare bene sia nel presente che nel futuro, magari inserendo anche Matteo Darmian. Il giornalista ne ha parlato, a Sky Sport, ribadendo due attributi in possesso della Nazionale italiana: «Io penso che sia una squadra forte. Udogie è uno dei migliori esterni della Premier League, Frattesi non è titolare solo perché gioca in una grande Inter. Calafiori adattato a centrale con Bastoni sul centro-sinistra. Questa è una squadra giovane e di prospettiva, con dei talenti e dei calciatori di buona esperienza. Ci vuole tempo perché un allenatore molto bravo come Spalletti diventi anche un bravo ct. Lui ha le potenzialità per diventare un grande commissario tecnico, ma gli va garantito del tempo».

Marianella su Darmian: il punto di vista!

L’IDEA – Marianella ha aggiunto un elemento al suo ragionamento in merito all’Italia di Spalletti. Il riferimento in questione è a Darmian, difensore dell’Inter. Secondo il giornalista, il nerazzurro avrebbe meritato un’altra scelta: «Manca soprattutto Darmian, nelle scelte dell’allenatore italiano. Darmian lo richiamerei subito, ma ho capito la scelta di Spalletti di proiettare il suo ragionamento a lungo termine, guardando ai prossimi impegni dell’Italia».