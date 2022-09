Marianella: «Inzaghi? Ridicolo sia in discussione! Un grande problema»

Inzaghi dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma ha aperto diverse discussioni sul suo moto d’orgoglio (vedi articolo). Marianella commenta le dichiarazioni del tecnico nerazzurro considerando ridicolo che uno come lui possa essere messo in discussione. Di seguito le sue dichiarazioni

MEDAGLIE IN BELLA VISTA – Simone Inzaghi non ci tiene a fare la vittima sacrificale alla vigilia di Inter-Roma e quindi gonfia il petto. Massimo Marianella dà la sua interpretazione: «Inzaghi con giusto orgoglio tira fuori il petto, mette le medaglie sul tavolo, come dire: volete mettere in discussione uno come me. L’unica cosa, credo che l’Inter abbia firmato un deficit di 140 milioni di euro, quindi che siamo aumentati i ricavi, caro Simone, forse no però che sia un allenatore che ha dimostrato di saper vincere, tra l’altro in tutte le categorie e con una crescita continua, questo sì. Quindi io trovo ridicolo che un allenatore così bravo possa essere messo in difficoltà o in discussione. Che lui possa sentire un po’ di pressione adesso ce lo dice il fatto che mette le medaglie sul tavolo».

ASSENZE – Marianella sottolinea poi le assenze pesanti che Inzaghi si trova a dover affrontare: «L’assenza di Lukaku è un grande problema. Manca anche Brozovic, quindi due dei giocatori chiave, uno offensivamente e l’altro nella doppia dimensione perché poi quando si critica la difesa dell’Inter, è vero che si difende di squadra ma dipende anche dalla copertura del centrocampo. Quindi Brozovic mancherà tanto. Lukaku è un grande problema perché manca già da un po’ e non è un caso che l’Inter abbia difficoltà. Senza nulla togliere agli attaccanti nerazzurri, Lukaku secondo me è unico nella dimensione del nostro campionato, nell’intelaiatura e nel gioco dei nerazzurri, quindi è un grande problema. Inzaghi è stato molto signore a non ricordare che l’Inter sta giocando senza il suo miglior terminale».