Marianella: «Inzaghi? Non resta! Non c’è stato bisogno neanche di un grandissimo Psg per vincere la partita»

Marianella parla del futuro di Inzaghi e di Psg-Inter, finale di Champions League stravinta dai parigini per 5-0. Le sue parole.

MINIMO SFORZO – Massimo Marianella a Sky Sport ritorna sulla disfatta in finale di Champions League: «Bisogna riconoscere la forza del Psg, ma io qui il giorno della partita e il giorno prima avevo detto che l’Inter fosse favorita. Aveva un’esperienza e una solidità, che oggi fa sorridere, poi clamorosamente crollata. Ieri è stata pesantemente deludente, perché non c’è stato neanche un grandissimo Psg per vincere la partita. Nonostante il talento e la bravura dell’allenatore, ieri non ce n’è stato bisogno di tutto questo talento. L’Inter ieri è entrata incapace di reagire, ci sono nello sport quelle giornate negative. Piaciuto il commento di Inzaghi, quando parla di orgoglio per il percorso e per la stagione. Inzaghi? Ho avuto la sensazione che non resti». Aveva anche parlato di Francesco Acerbi, attaccandolo.