Marianella: «Inzaghi non è da esonero. Benfica in crisi adesso»

Massimo Marianella non è d’accordo con la maggioranza. Secondo il giornalista di Sky Sport Simone Inzaghi non merita l’esonero dall’Inter dopo questa stagione.

CONTROCORRENTE – Massimo Marianella non segue la massa, non boccia Inzaghi e questo è il suo pensiero: «Io credo che la valutazione della società sia stata più ampia, c’è nervosismo nello spogliatoio e poca serenità. Risultati alla mano Inzaghi ha stravinto la Supercoppa, ha portato la squadra alla semifinale di Coppa Italia e forse in semifinale di Champions. Secondo me non è da esonero affatto. Il Benfica è in crisi, aiuta avere la coscienza che gli avversari non stanno attraversando un buon momento. I portoghesi sono più forti nel collettivo, quindi in questi momenti vanno in difficoltà».