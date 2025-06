Marianella sicuro: «Inzaghi merita un 8! Due finali Inter valgono un titolo»

Massimo Marianella si è espresso sulla scelta di Simone Inzaghi di lasciare l’Inter: varie le motivazioni alla base della scelta del piacentino, dal suo punto di vista.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Marianella si è così pronunciato a Sky Sport sulla decisione di Simone Inzaghi di passare dall’Inter all’Al-Hilal: «Vai lì per una scelta economica, la prima motivazione alla base di questa scelta, ma anche per ricaricare le batterie. Vieni pagato benissimo, alleni senza pressioni, e poi vedi il da fare. Ricordo la scelta di Ruben Neves, criticato per la sua scelta di trasferirsi in Arabia Saudita, il quale ha mantenuto uno standard alto, ha continuato a giocare nella Nazionale portoghese e magari tornerà nuovamente in Inghilterra».

Marianella valuta il percorso di Inzaghi all’Inter

IL GIUDIZIO – Marianella ha poi proseguito effettuando una valutazione complessiva sul cammino del piacentino all’Inter: «Inzaghi ha vinto tanto ed è arrivato due volte in finale di Champions League. Io non considero quella finale di Monaco come una vergogna da dimenticare. Due finali in 3 anni sono un risultato da mettere in bacheca, sia per il tecnico sia per la dirigenza, tanto quanto una vittoria, un trofeo. Poi è chiaro che resta un titolo non sollevato, nell’ultimo caso un’umiliazione. Ma le due finali restano».