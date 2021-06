Marianella valuta come sarà l’approccio di Inzaghi col mondo Inter. Il giornalista di Sky Sport, ospite della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, è dell’idea che il nuovo allenatore possa sposarsi al meglio con la causa nerazzurra.

PUZZLE COMPLETATO – Massimo Marianella giudica il lavoro di Simone Inzaghi nei cinque anni alla Lazio: «Lui è stato perfetto. Si è inserito in una situazione che non era facilissima, perché comunque sia non credo che gli siano sempre stati comprati i giocatori che voleva, e il numero di giocatori che voleva. È stato bravo, soprattutto, a estrarre il massimo da una situazione non facile per tutti. Ha adattato se stesso e il gioco a quello che ha ricevuto: dovrebbe essere quello che deve fare un allenatore che ha una capacità di sposare una certa idea societaria. Credo che all’Inter avrà un approccio morbido, non credo che andrà a imporre niente in maniera ruvida. Io credo che Inzaghi avrà un approccio molto morbido e che farà bene».