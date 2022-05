Marianella: «Inzaghi all’Inter lavoro straordinario senza l’obbligo di vincere»

Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport durante l’edizione 23, si è espresso sulla stagione di Inzaghi all’Inter. Ottimo lavoro nonostante le premesse iniziali

LAVORO − Marianella commenta il percorso di Inzaghi e Pioli: «Il punto in comune è lo straordinario lavoro dei due allenatori con un punto di partenza diverso. Pioli doveva completare il lavoro, Inzaghi ha dovuto costruire qualcosa di nuovo. Un gradino in più rispetto all’esperienza alla Lazio dove ha vinto trofei. Inoltre, prendeva l’eredita di Conte, senza Lukaku e Hakimi in una realtà più al risparmio. La sensazione non era l’obbligo di vincere. Risultato: due trofei, sono usciti alla grande dalla Champions League, sono lì lì per lo Scudetto. Lavoro straordinario, ha esaltato un gruppo. Milan davanti perché le convinzioni di Pioli hanno reso più forte la squadra».