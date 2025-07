Marianella: «Inter, un attaccante di troppo. E se partisse uno tra Lautaro Martinez e Thuram?»

Marianella ha espresso il proprio punto di vista sull’attacco dell’Inter in vista della stagione 2025/26, ponendo interrogativi interessanti alla luce dei recenti movimenti di mercato nerazzurri. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

TANTI ATTACCANTI – Con l’addio di Joaquin Correa e Marko Arnautovic e l’arrivo di Bonny dal Parma, la rosa offensiva dell’Inter ha cambiato volto. A questi si aggiunge la permanenza di Francesco Pio Esposito, reduce da un’ottima prestazione al Mondiale per Club e ora ufficialmente promosso in prima squadra sotto la guida di Cristian Chivu: «L’Inter ha un attaccante di troppo. Pio Esposito ha fatto molto bene e tenerlo come quarto attaccante in una grande squadra potrebbe voler dire sacrificare il suo sviluppo. Hai preso anche Bonny, che può giocare sia da centravanti che dietro le punte, e c’è anche Taremi. Mi chiedo se l’Inter stia pensando di rifinanziare il mercato con la cessione di uno tra Thuram e Lautaro, perché altrimenti fatico a capire la ricerca di un altro giocatore offensivo».

INTERESSE – Il riferimento di Marianella è al possibile interesse per un profilo come quello di Christopher Nkunku, recentemente accostato ai nerazzurri: «Nkunku non è una prima punta, ma se lo prendi pensi di farlo giocare. Al di là del costo dell’operazione e dell’ingaggio, è un investimento che va fatto con un piano chiaro. Se arriva, bisognerà ridefinire le gerarchie in attacco».