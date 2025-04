Marianella: «Scudetto? Da capire i punti che farà l’Inter in queste 2 gare»

Negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato della lunga lotta scudetto tra Napoli e Inter. Analisi su tre partite.

LOTTA – Massimo Marianella, noto giornalista sportivo, nel corso del suo intervento a Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto dell’Inter contro il Napoli mettendo a confronto i calendari. Queste le sue parole: «Tutto da capire cosa farà l’Inter, da vedere quanti punti escono contro Roma e Bologna. Poi ci sarà anche il Milan che emotivamente si giocherà tanto, e la finale di Coppa Italia si giocherà prima della fine della stagione in campionato. In più ci sarà questa bellissima sfida in semifinale di Champions League contro il Barcellona».