Marianella: «Inter più libera, da tutti i punti di vista. Squadra diversa»

Marianella analizza come l’Inter si sta modificando per affrontare la stagione cominciata sabato. Il giornalista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ritiene che ci siano anche dei progressi nonostante le tante partenze pesanti.

CAMBIARE PER VINCERE – Massimo Marianella valuta la nuova Inter: «Con Romelu Lukaku e Achraf Hakimi perde tanto, ma io credo che sia una squadra un pochino più libera da tutti i punti di vista. Un pochino negli schemi offensivi, forse anche nella pressione mentale che c’era fino all’anno scorso. Io credo che sia una squadra più libera, un pochino più frizzante e più fresca. Non so se è meno forte rispetto a quella dell’anno scorso, certamente è diversa ma è estremamente competitiva».