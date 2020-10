Marianella: “Inter, non sarei preoccupato. Ma c’e’ un dilemma”

Condividi questo articolo

Massimo Marianella

L’Inter arriva all’esordio in Champions League (mercoledì alle 21 contro il Borussia Monchengladbach) dopo la sconfitta nel derby. Sconfitta che, secondo Massimo Marianella, non lascia particolari strascichi. Ecco il punto di vista del telecronista negli studi di “Sky Sport”.

GRAN CALMA – L’Inter non esce con le ossa rotte dal derby, assolutamente. Ne è certo Massimo Marianella, voce storica di “Sky Sport”. Al suo secondo anno in panchina, Antonio Conte ha una squadra più forte, con diversi elementi nuovi e tante cose su cui lavorare. I nerazzurri sono tra le prime forze della Serie A, e il passo falso di sabato non deve preoccupare i tifosi. Secondo il giornalista, la certezza dell’ambiente nerazzurro risiede proprio in panchina. Conte è tra i migliori allenatori del mondo, e la sua permanenza è un’operazione win-win per tutte le parti in gioco. L’unico vero punto interrogativo rimane uno, lo stesso additato da gran parte dell’opinione pubblica. Ecco l’analisi del telecronista: «Hanno tenuto l’allenatore perché era buonissimo, uno dei migliori al mondo. Se fossi un tifoso dell’Inter non sarei preoccupato per niente. Perché hanno rinforzato al rosa, senza stravolgerla. Hanno preso tanti giocatori, potrebbe essere l’unico problema. E poi ci sono tante competizioni, e ci sarà veramente bisogno di tutti. Sono arrivati giocatori in quantità e di altissimo livello. Io credo che l’unico vero dilemma che l’Inter non ha risolto è quello legato a Eriksen».