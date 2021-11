Marianella: «Inter? Non riceve giusto credito per quello che fa. Perisic…»

Massimo Marianella, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, impegnata domani sera sul campo del Venezia. Il giornalista fa il punto sull’attacco nerazzurro

ATTACCO – Massimo Marianella analizza l’attacco dell’Inter: «Quindici marcatori diversi sono un numero importante. Io mentalmente me ne ero segnato un altro: sono 32 partite consecutive in cui l’Inter va in gol in campionato, sono 16 consecutive in trasferta. Sono tanti i numeri da segnare. La varietà di marcatori ti da l’idea della qualità e la varietà di tipologie di gioco che mettono in condizioni tanti di segnare. Questa è un Inter che forse non riceve il credito che merita per quello che fa e come lo fa in questa stagione. Perisic? Se sta bene sulla fascia è devastante. Qualche settimana fa sembrava in procinto di partire a gennaio. Brozovic è più centrale, è unico in questa squadra, ma l’esterno ha una dimensione internazionale notevole».