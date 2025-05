Marianella: «Inter non ha scelto e ha pagato molte distrazioni»

L’Inter non ha scelto a quali competizioni dare la priorità e ha pagato le fatiche delle tantissime partite giocate. Ne parla anche Massimo Marianella dagli studi di Sky Sport.

LA NON SCELTA – Massimo Marianella dà la sua versione sulla stagione nerazzurra, non ancora finita: «Per le potenzialità che aveva, per il roster allargato, l’Inter ha scelto di non scegliere e ha pagato le conseguenze. Difensivamente ci sono stati molti errori, le statistiche raccontano le nette differenze rispetto alla scorsa stagione. C’è stata qualche distrazione, si ricorda il 4-4 con la Juventus dall’iniziale 4-2 a San Siro ed è l’emblema di ciò che l’Inter ha concesso. Non è stata nemmeno l’unica volta quella, è accaduto in più occasioni. Parliamo di una squadra comunque che si trova a -1 dal Napoli primo in classifica, che all’ultima giornata si gioca lo scudetto e che tra una settimana si giocherà la finale di Champions League. L’Inter non vuole e non può permettersi di staccare perché poi c’è la partita di prossima settimana. I nerazzurri ci devono credere, devono provarci anche se in modo soft con le rotazioni. Agonisticamente dev’essere nell’evento perché questo ti porta al prossimo. Il Napoli e Conte, se alzano il trofeo, avranno fatto qualcosa di indimenticabile».