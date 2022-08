Marianella: «Inter? No problemi di squadra! Lukaku per me è devastante»

L’Inter nell’ultima amichevole con il Villarreal ha incassato quattro pesanti gol. Secondo Massimo Marianella, la squadra di Inzaghi oltre a dover recuperare brillantezza deve affinare qualche dinamica. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

CONDIZIONE ATLETICA – L’Inter con il Villarreal ha incassato quattro reti preoccupanti. Massimo Marianella fa il punto non solo sulla fase difensiva: «Era la partita in cui recuperavano la difesa titolare, quindi è stata la prima in assoluto però è un’Inter forse meno brillante di quello che si aspettava Inzaghi e che deve probabilmente trovare il modo di servire meglio Lukaku. Credo che sia un problema di condizione e brillantezza piuttosto che di squadra. Non dimentichiamo che l’Inter ha rischiato di perdere un uomo come Skriniar».

DEVASTANTE – E su Romelu Lukaku, Marianella ha pochi dubbi: «Mi aspetto tantissimo dal belga, è un giocatore che da noi è devastante, lo è un pochino meno in Premier League perché quella fisicità la tengono un pochino meglio. Però è un giocatore che i suoi numeri li ha sempre fatti, l’anno scorso il Chelsea ha vinto l’Intercontinentale con i suoi gol. Se torneranno a servirlo di più io penso che sia ancora un giocatore straordinario».