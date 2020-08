Marianella: “Inter, Ndombele funzionale per Conte. Scambio con...

Marianella: “Inter, Ndombele funzionale per Conte. Scambio con Skriniar…”

Massimo Marianella – giornalista di “Sky Sport” – ha parlato dell’Inter di Conte e del suo futuro. Si è concentrato non solo sull’Europa League e Romelu Lukaku, ma anche sul possibile scambio Ndombele-Skriniar

MERCATO – Massimo Marianella ha parlato del possibile scambio col Tottenham: «Ndombele è funzionale al gioco di Conte. Si tratta di un giocatore di altissimo livello che però al Tottenham non ha trovato lo spazio che si pensava. Skriniar si parlava come erede di Sergio Ramos al Real Madrid, ma è ancora in crescita. Se sei costretto a sacrificarlo o prendi tanti soldi altrimenti il centrocampista del Tottenham è funzionale all’idea del tecnico nerazzurro».