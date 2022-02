Marianella: «Inter, momento un po’ preoccupante. Ecco come risolverlo»

Massimo Marianella ha parlato a Sky Sport nel post Genoa-Inter, match finito a reti inviolate. Il giornalista ha analizzato il risultato di Marassi.

MOMENTO − Massimo Marianella sull’attuale periodo dei nerazzurri: «Un po’ preoccupante questo momento dell’Inter. Sono solo due vittorie nelle ultime dieci in tutte le competizioni. Non numeri da Inter di inizio stagione. Il percorso ci dice di un’Inter che però è lì tra Coppa Italia, Champions League e posto in campionato. Oggi però momento non positivo. Il Genoa gli ha messo i bastoni tra le ruote. Dal punto di vista fisico, comunque, la squadra c’è».

RISULTATO − Per Marianella ecco la soluzione: «Questo momento può risolversi con un grande risultato. Genoa e Salernitana sono cambiate rispetto alla prima parte di stagione, ogni gara per queste squadre è decisiva. Anche in coppa, l’Inter può raggiungere un risultato importante per svoltare. Poi queste fatiche si evidenziano di più anche per l’organico della rosa che è piuttosto avanti con l’età».