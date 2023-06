Marianella: «Inter lì con merito. Manchester City teso e la teme!»

Marianella avanza la propria visione sull’attesissima finale di Champions League. Di seguito il punto dell’opinionista di Sky Sport 24 su Inter e Manchester City.

OSTACO – Ecco come arrivano le due avversarie di Champions League alla finale secondo Massimo Marianella: «Il Manchester City sarà nettamente più teso domani. L’Inter non ha nulla da perdere e questo è il grande alleato, oltre al fatto che è lì perché se lo merita. Non è vero che il percorso con le portoghesi era facile. Anche il Porto e il Benfica erano squadre difficili e la semifinale contro il Milan era complicata emotivamente. Anche nel girone iniziale in pochissimi l’Inter davano l’Inter capace di superarlo. La squadra di Inzaghi con grande merito è arrivata alla fase ad eliminazione diretta e si è aperta una strada a suon di grandi prestazioni. Arriva senza il peso del pronostico perché sfido a trovare chi dice che l’Inter è favorita. Questo è un bene perché metterà su tutti i giocatori del Manchester City uno zainetto con delle pietre di responsabilità pesantissime. Guardiola mente e sa di mentire. La sua è la squadra più forte del pianeta: son bravi, belli e forti. Non gli si può dire nulla, hanno una bocca da fuoco davanti clamorosa. L’Inter è arrivata lì con merito e se la giocherà. Non credo sia un ostacolo comodo per la squadra inglese. Lautaro Martinez (vedi dichiarazioni) è un potenziale pallone d’oro, dovesse fare una grande finale. Quest’anno ha fatto uno step di maturazione, aiutato anche dalla fascia da capitano che lo ha reso addirittura migliore. L’Inter ha una dimensione importante, una difesa solida, soluzioni negli esterni e un portiere originale. Onana può fare un errore ma ti fa anche la parata clamorosa e ti salva la partita. Credo che giustamente anche il Manchester City tema l’Inter».

Inter, verso la finale con tanti uomini decisivi

OPZIONI – Massimo Marianella interviene anche su alcune scelte di formazione di Simone Inzaghi: «È ovvio che Marcelo Brozovic sia in vantaggio su Henrik Mkhitaryan. Perché quest’ultimo non gioca da un mesetto e ha fatto tatticamente un allenamento e mezzo. Sarà sicuramente un opzione in più. Anche se credo che Inzaghi anche prima di questo infortunio avrebbe avuto un pensierino in più a far giocare Brozovic. Per quella che è la dinamica tattica della partita, ti aiuta avere un giocatore che ti dà una mano in più nelle chiusure e nei raddoppi. Sarà una partita di grande pazienza. Non sono d’accordo sul far partire dal 1′ Edin Dzeko ma non ho dubbi che sarà così perché Inzaghi ha trovato questa dinamica. Mi rifiuto di pensare che la sua sia una scelta scaramantica. Io andrei con Romelu Lukaku perché il rapporto di questa famosa Lu-La si vede in campo e negli occhi. Quando lavori con uno che ha una grande intesa lavori meglio. Dobbiamo abituarci però che le partite non si giocano più 11 contro 11 ma ci sono i cinque cambi e uno può essere decisivo anche dalla partita. Inzaghi ha tanti uomini decisivi. Non si parla abbastanza di Matteo Darmian: decisivo, forte, sa interpretare la partita in ruoli diversi. Per lui è quasi un derby, conosce benissimo il Manchester City».