Marianella: «Inter meglio ma ora messa alla prova! Dall’Udinese un test»

Udinese-Inter sarà l’ultimo impegno per la squadra di Inzaghi prima della sosta per le nazionali, domenica alle ore 12.30. In vista della partita della Dacia Arena il giornalista Marianella, a La Casa dello Sport Night su Sky Sport 24, anticipa come sarà un test di spessore.

SFIDA VERITÀ – Massimo Marianella mette l’accento sulla partita di domenica: «Sarà una sfida molto bella, perché l’Inter sarà messa alla prova di una squadra che è ben allenata da Andrea Sottil. Sta facendo molto bene l’Udinese, ha messo in ginocchio delle grandi come Roma e Fiorentina: è una squadra che sta bene. L’Inter sta meglio adesso, il successo in Champions League è stato molto importante però non ha avuto una grande partenza di stagione. Questa sarà una tappa chiave, una partita difficile che ci deve dire, come sempre fanno i test, quanto può essere grande l’Udinese e quali potranno essere le sue ambizioni. Ma soprattutto a quanto è la ripartenza dell’Inter».