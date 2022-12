Marianella: «Inter, Lukaku farà la differenza! Coppia con Dzeko? Inzaghi…»

L’Inter ha battuto la Reggina in amichevole e il 29 dicembre chiude il ciclo dei test invernale sfidando il Sassuolo prima del ritorno in campionato contro il Napoli. Marianella parla del trend positivo della squadra di Inzaghi ma anche delle possibilità di vedere insieme Dzeko e Lukaku durante la stagione. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

DATO POSITIVO – L’Inter ritrova Romelu Lukaku nella seconda parte di stagione. Secondo Massimo Marianella, già questo è un dato positivo: «Innanzitutto l’Inter ritroverà Lukaku che era uno dei giocatori più importanti della stagione, non è stato un Mondiale fortunato per lui ma continua ad essere uno dei migliori attaccanti che ci sono in giro per il mondo e questo è un dato positivo. L’Inter, che ha avuto alti e bassi, deve trovare una continuità difensiva e questo sarà l’appunto numero uno. Poi troviamo una squadra con un trend positivo che forse non abbiamo celebrato abbastanza dopo il difficile girone di Champions League superato con merito e credo che su questo l’Inter dovrà quantificare».

SITUAZIONE – Marianella dice poi la sua sull’inedita coppia d’attacco scesa in campo contro la Reggina: «Lukaku e Dzeko sono giocatori straordinari. Dzeko è un giocatore che probabilmente ha dato all’Inter quanto la stessa Inter non si aspettasse quando lo ha preso. Il bosniaco fa ancora la differenza e alla grandissima, merito suo che ha mantenuto quel tipo di condizione fisica. Lukaku tornerà a farlo, ne sono assolutamente sicuro. Insieme penso possano giocare, alla lunga credo non sia la coppia assortita nella mente di Inzaghi in cui inizialmente c’era Lautaro Martinez o Correa e uno di peso, quindi Lukaku o Dzeko. Insieme è un attacco di situazione, io credo che la situazione la impone il momento ma non credo sarà la coppia fino a fine stagione».