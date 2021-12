Marianella: «Inter, Liverpool nettamente favorito. Recupera un giocatore»

Massimo Marianella, presente negli studi di Sky Sport nel post sorteggi Champions League, ha commentato la prossima avversaria dell’Inter agli ottavi che sarà il Liverpool. I Reds a febbraio recuperano un giocatore

DIFFICILE − Marianella non ha dubbi sulla forza dei Reds: «Il Liverpool è nettamente più forte dell’Inter ma in generale è più forte di tutte. L’Inter ha una bella squadra, allenata molto bene. Andrà a fare la partita, nessuno parte sfavorito nel calcio moderno anche se nel Liverpool è difficile trovare un punto debole. Dovrebbe recuperare Firmino, è una squadra tosta che va in verticale sempre. È il credo di Kloop, l’Inter sa che deve affrontare un calcio verticale e rapido. È un’ottima squadra, in un buon momento. Ovviamente si gioca a febbraio, Inter giocherà deresponsabilizzata e sarà molto pericolosa».