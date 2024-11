Marianella: «Inter-Lipsia, occhio con l’ottimismo! Un’incognita»

Notte di vigilia di Champions League per tre italiane, fra cui anche l’Inter, che a San Siro affronterà il Red Bull Lipsia. A Sky Sport, Massimo Marianella ha brevemente analizzato cosa possiamo aspettarci dalla partita di domani sera

ATTENZIONE ALL’OTTIMISMO – Nonostante quattro sconfitte nelle prime quattro giornate della fase campionato della UEFA Champions League e l’ultima in campionato per 4-3 contro l’Hoffenheim, il Red Bull Lipsia resta comunque una squadra molto ostica da affrontare. Lo sa bene l’Inter e lo sa bene Simone Inzaghi, che non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Proprio di questo ha parlato anche Massimo Marianella, che sottolinea come non bisogni abbassare l’attenzione. Anche perché il Red Bull Lipsia resta comunque una delle squadre di prima fascia della competizione. Questo il pensiero del noto telecronista: «Il Lipsia è sempre una squadra che non sai mai come prendere. L’Inter è favorita, ma non è una partita facilissima. Non trovo giustificato tutto questo ottimismo».