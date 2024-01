Marianella: «Inter e Juventus per lo Scudetto, le altre fuori»

Inter e Juventus sono scappate in classifica, anche se il Milan può recuperare da un momento all’altro. Massimo Marianella dice la sua sul campionato su Sky Sport.

PIÙ FORTI – Gli equilibri della classifica di Serie A sembrano delineati, le sfide più importanti sono chiare. Massimo Marianella si esprime sulla situazione in Italia in campionato: «Juventus e Inter lotteranno per lo Scudetto e lo faranno fino alla fine della stagione. Le altre, dal terzo posto fino al nono posto, invece si contenderanno i due posti per la Champions League. Il Napoli lo vedo in questo gruppone, la dirigenza vuole intervenire in maniera così decisa perché De Laurentiis si è reso conto che l’ambiente ne aveva bisogno».